Angola: Présence angolaise à la Table Ronde Internationale sur les Changements Technologiques

Luanda — La ministre angolaise de l'Enseignement Supérieur, Science et Technologie, Maria do Rosário Sambo, participe depuis mardi, à Genève, à la Table ronde internationale sur "l'Impact des changements technologiques rapides dans la poursuite des Objectifs de Développement Durable".

Inscrite dans le cadre de la 21ème session annuelle de la Commission des Nations Unies chargée de la Science et Technologie pour le Développement, la réunion à laquelle participent des leaders de divers pays et des représentants des organisations internationales et d'autres personnalités intéressées, se penche sur comment tirer profit des technologies nouvelles et d'émergence, et comment en mitiger également les risques.

Selon un communiqué de presse du Ministère de l'Enseignement supérieur, dont copie est parvenue mercredi à l'Angop, des chercheurs à haut niveau auront l'occasion d'identifier des politiques et stratégies effectives dans le domaine de la science, technologie et innovation, en vue de préparer les sociétés à des changements technologiques rapides. Partager les expériences au niveau national et identifier des secteurs pour la coopération internationale, font également partie des objectifs de cette rencontre qui se poursuit jusqu'au 18 mai 2018 en Suisse.