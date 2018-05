Angola: Carolina Cerqueira appelle au respect des valeurs morales

Les signataires des politiques publiques devraient être invités à collaborer dans cette mission, à contribuer à l'unité des familles et à la récupération de leur valeur et du bien-être de la Nation angolaise, a ajouté la ministre.

Procédant, mardi, à l'ouverture de la 21ème session du Conseil National de la famille, la ministre a souligné que les moments difficiles que le pays vivait, dus à la crise économique et sociale, faisait bafouer, en plein jour, les règles morales. Nous pouvons même dire que nous traversons une période où les problèmes sociaux s'accentuent au point de compromettre l'objectif commun d'ennoblissement de l'homme et d'amélioration progressive des conditions de vie des Angolais, a-t-elle ajouté.

Luanda — La promotion des valeurs morales doit commencer au sein des familles, qui doivent inculquer aux enfants des notions sur la socialisation, le respect aux emblèmes nationaux et locaux, ainsi qu'aux figures historiques et au patriotisme, a déclaré à Luanda la ministre de la Culture, Carolina Cerqueira.

