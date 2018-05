Au Burkina Faso, Charlotte Dipanda n'est plus la bienvenue pour de nombreux fans. L'artiste a fait montre d'une absence… Plus »

Dans cette perspective, le lundi 14 mai 2018 a été lancée l'opération de soutien aux personnes vulnérables dans le cadre du mois du Ramadan. Une cérémonie officielle a été organisée au siège de la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB) au cours de laquelle des vivres et du sucre ont été remis et destinés aux fidèles musulmans démunis.

Dans sa démarche, le ministère s'appuie non seulement sur ses services déconcentrés mais aussi sur des structures non étatiques crédibles pour l'atteinte de ses cibles.

Dans le cadre de sa mission d'assistance aux personnes vulnérables, le ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille a entrepris d'apporter un appui en vivres et en sucre aux personnes vivant en situation d'insécurité alimentaire.

Le ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille est solidaire des difficultés d'écoulement soulevées par la SN SOSUCO et dont la situation a été présentée en Conseil des ministres par le Ministère en charge du commerce. C'est pourquoi au titre des acquisitions de 2018, le ministère a décidé d'acquérir uniquement du sucre SN SOSUCO dans le respect des textes en vigueur.

