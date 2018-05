Angola: La FILDA s'attend à recevoir 500 exposants

Luanda — Cinq cents 500 exposants participeront à la Foire internationale de Luanda (FILDA / 2018) qui se tiendra du 10 au 14 juillet dans la Zone économique spéciale (ZEE) de Viana, a annoncé mercredi le président du conseil d'administration du groupe Arena, Bruno Albernaz.

S'exprimant lors d'une conférence de presse organisée mercredi par le ministère de l'Economie et du Plan en partenariat avec le groupe Arena, le responsable a fait savoir 200 entreprises des 500 exposants s'étaient déjà inscrites et que 13 pays avaient manifesté leur intérêt à participer à la plus grand salon de Luanda.

L'exposition vise à promouvoir et développer le potentiel économique et industriel du pays, à attirer des investissements capables de favoriser un développement durable, à rassembler des agents économiques et à renforcer le tissu économique angolais.

Les billets pour la foire coûteront deux mille kwanzas.

L'espace d'exposition aura une superficie de 18 mille mètres carrés.

La dernière édition de FILDA, en 2017, a eu lieu à baie de Luanda, en raison du manque de conditions dans les installations d'Expo-Angola situées dans la municipalité de Cazenga.