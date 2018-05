Angola: CDS-PP ouvert au dialogue avec les partis politiques angolais

Le chef du CDS-PP, quatrième parti portugais du parlement, est en Angola à l'invitation de l'Université Agostinho Neto et, pendant son séjour dans le pays, a rencontré des dirigeants du MPLA, de la CASA-CE et de l'UNITA.

"Cette question a créé un certain malaise dans les relations entre les deux pays et, du côté portugais, il y a eu une décision judiciaire sur le principe de la séparation des pouvoirs, respectant la souveraineté des deux pays", a-t-elle souligné.

Elle a précisé que les relations entre l'UNITA et le CDS devraient toujours être considérées comme un facteur positif et de bonne relation entre les deux pays, en aidant dans la mesure du possible, compte tenu de l'expérience du CDS qui a déjà été gouvernement et maintenant opposition, au Portugal.

S'adressant à la presse, après une réunion avec un groupe de dirigeants de l'UNITA, dirigé par son vice-président Raúl Danda, Assunção Cristas a déclaré que la visite avait pour but d'échanger des impressions et d'apporter du soutien aux partis politiques angolais.

