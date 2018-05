Angola: La Filda/2018 se tiendra à la Zone Economique Spéciale

Luanda — La 34ème édition de la Foire Internationale de Luanda (FILDA), prévue du 10 au 14 juillet 2018, va se dérouler dans le nouveau Parc d'Exposition de la Zone Economique Spéciale (ZEE), à Viana, banlieue industrielle de la capitale angolaise, avec un budget de 477.406.000 kwanzas.

Organisée par le Ministère angolais de l'Economie et du Plan, et parrainée par l'entreprise "Eventos Arena", la 34ème édition de la FILDA se tiendra sous la devise "Diversifier l'Economie, Développer le Secteur Privé", a précisé mercredi à Luanda la directrice du Cabinet Institutionnel et de Presse du Ministère du Plan, Ana Celeste. En raison de la dégradation des conditions dans l'espace de 50.000 hectares d'exposition, situé dans le faubourg de Cazenga, où se déroulaient habituellement toutes les Foires Internationales, la dernière édition (2017) de ce grand marché public a été organisée sur la baie de Luanda, en plein centre ville de la capitale angolaise, a-t-elle ajouté dans une conférence de presse destinée à annoncer la FILDA/2018.

Selon elle, le choix de la ZEE est dû au fait que c'est un espace vaste et conçu non seulement pour attirer des investissements nationaux et internationaux, mais aussi pour donner de la dynamique au développement économique de la ville de Luanda en particulier, et du pays en général. Promouvoir et développer le potentiel économique et industriel du pays, attirer des investissements capables d'apporter un développement durable, réunir des agents économiques et sociaux, et valoriser la classe entrepreneuriale angolaise, tel est l'objectif de la 34ème édition de la FILDA/2018, a fait savoir la responsable du cabinet de presse.