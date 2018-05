Sénégal: Mondial 2018 - Publication de la pre-liste des 35 joueurs, Aliou Cissé en séance d'explications

Aliou Cissé annoncera demain jeudi 17 mai, le nom des 35 joueurs présélectionnés pour le Mondial Russie 2018. Après le dépôt de la pré-liste à la Fifa, le selectionneur des Lions va expliquer ses choix au cours d'une conférence de presse.

Mais dores et déjà, ce premier écrémage ferait, selon les informations déjà glanées dans la presse, une large part aux habitués et joueurs ayant pris part aux deux derniers matchs de préparation contre l'Ouzbékistan et la Bosnie.

Le sélectionneur Aliou Cissé engage demain jeudi 17 mai la derniére ligne droite qui mène vers le Mondial Russie avec la publication de sa pré- liste de 35 joueurs qu'il aurait déjà confectionnée et déposée à la Fifa. C'est ce jeudi qu'elle sera présentée au grand public à travers un point de presse. Dores et déjà, les noms des joueurs préselectionné pour cette pré-liste, déposé à la Fifa, circule.

Et Il ressort des infos glanées dans la presse que le sélectionneur des Lions aurait tout simplement joué la carte de la continuité et aucune grosse surprise en vue.

Sauf extraodinaire, il va, en effet, puiser sur ce large bassin de joueurs utilisés depuis son arrivée à la tête des Lions. Sur ce, on devra y retrouver que les habitués mais aussi quelques nouveaux comm ceux qui ont été rappelé lors des deux rencontres préparatoire du Mondial-2018 contre l'Ouzbékistan et le 23 mars au Maroc et contre la Bosnie le 27 au Havre, en France.

Reste à savoir si Santy Ngom qui en fait partie et qui a, pour bons nombre d'observateurs, montré un visage plutôt séduisant dans l'entrejeu, les défenseurs Armand Traoré et Pape Ndiaye Souaré, rappelé en sélection après de longues absences, ou encore le portier Clément Diop, vont être recalé comme annoncé déjà.

On sera édifié lors du face à face que le sélectionneur aura avec la presse. Aliou Ciss arrêtera la liste des 23 Lions qui participeront au Mondial Russie 2018, le 4 juin.

Dans la dernière ligne droite, l'équipe nationale va effectuer, du 21 au 24 mai, son premier stage de préparation à Saly. Les Lions se rendront Vittel (France) où ils fixeront leur camp de base.Les Lions iront rendre visite au Luxembourg le 31 mai et encore à Zagreb pour affronter en amicale la Croatie le 8 juin.

A la Coupe du monde l"équipe livrera son premier match le 19 juin contre la Pologne à Moscou au (Stade du Spartak).C'est le Japon qui se dressera ensuite devant les Lions le 24 juin, à 20h à Lekaterinbourg. Les Lions terminent la phase de poule en afffrontant la Colombie le 28 Juin à 18h à Samara