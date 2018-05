Maroc: El Fida Mers-Sultan organise son troisième Festival du monodrame et du théâtre

Le monodrame est une œuvre dramatique, qui est jouée par un seul acteur. Toute l'attention se concentre sur lui, sur ses gestes, ses paroles. Or, comme le démontre une fois de plus la programmation du Festival du monodrame et du théâtre de ElFida Mers-Sultan, ce genre est d'une variation étonnante, à la fois au niveau thématique et de l'adaptation, qui varie entre théâtre et danse.

Le monodrame est loin d'être un genre théâtral très répandu sur les scènes, que ce soit au Maroc ou ailleurs. Il est donc d'autant plus intéressant que la préfecture El Fida Mers-Sultan organisé tout un festival qui lui est dédié et qui a connu la participation d'un grand nombre d'amateurs férus du genre ainsi que tous les curieux, jeunes et moins jeunes.

La troisième édition de ce festival, tenue sous le thème «Le théâtre marocain, une école nationale» et organisée à la Maison de jeunes de Bouchentouf et à la bibliothèque Lamartine, a connu la participation de trois troupes théâtrales venues d'autres villes, notamment de Mohammedia, Benslimane et Settat, en plus de deux autres troupes issues de Mers-Sultan et Sidi Moumen.

S'exprimant à l'occasion de la cérémonie d'ouverture avec la participation d'un grand nombre d'artistes, d'écrivains, de poètes et de journalistes, Abdelmoula Ziati, président de l'Association initiatrice de l'évènement a tenu à souligner le rôle important du théâtre dans l'histoire du mouvement national, avant de rappeler que ce festival est avant tout dédié aux jeunes Marocains pour pouvoir s'émanciper et s'ouvrir sur de nouvelles expériences théâtrales, notamment celles du monodrame.