Ile Maurice: L'escalier - Une femme se fait arnaquer sur Facebook

Le suspect lui aurait dit qu'il s'occuperait de ses frais de voyage et qu'un document lui sera remis à la poste. Le 7 mai un colis est bien et bel arrivé au nom de la quadragénaire mais le suspect lui aurait, cette fois, demandé une somme de Rs 17 000 pour récupérer le paquet. Ne se doutant de rien, la victime lui a fait un transfert bancaire.

Une agent de sécurité, âgée de 46 ans et domiciliée à L'escalier, a porté plainte samedi au poste de police de la localité. Elle affirme avoir été arnaquée sur Facebook. Un individu, dont elle a fait la connaissance à travers ce réseau social, lui a dit qu'il vit en Angleterre et qu'il pourrait lui trouver un logement et du travail.

