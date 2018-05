Ile Maurice: Patrick Lauret - «Des concerts d'artistes d'internationaux grâce à NRJ»

Peut-on dire que NRJ a pris son envol depuis lundi ?

Oui, même si pour le moment nous n'avons pas encore pris notre vitesse de croisière. Depuis plus d'un an, nous sommes présents sous la forme de web radio. Après que nos démarches administratives ont abouti, nous voilà sur les ondes. Et, nous espérons que nous serons ici pour longtemps. Certes, dès le lancement de la radio, sur les réseaux sociaux, on a parlé de nous. Des débats sur le choix musical proposé. Mais nous ne pouvons pas plaire à tout le monde.

Quelle est la philosophie de NRJ ?

Un minimum de bla-bla. Nous favorisons la musique pop. Sur certains forums, j'ai constaté que les gens disaient que nous passons en boucle les mêmes musiques. Depuis sa création, NRJ a été la cible de critiques à cet effet. Mais c'est notre franchise. Nous passons les chansons connues à plusieurs reprises. Nous aurons des informations mais qui ne concernent que les artistes. Leur actualité, pas les débats et les infos que vous entendez régulièrement ici.

Depuis combien de temps êtes-vous en discussions pour obtenir une fréquence ?

Nous avons commencé depuis plus de deux ans. Bien avant que NRJ soit lancée sur le web. Sur Internet, il y a moins de règlements. Contrairement aux ondes. Il a fallu respecter tous les accords.

Qu'adviendra-t-il des animateurs qui étaient sur Music FM?

Justement, l'un des accords porte sur le déploiement des animateurs de Music FM. La MBC ne veut pas qu'ils soient mis à la porte. C'était même l'une des données incontournables dès le départ. Ainsi, on leur a demandé d'intégrer l'équipe de NRJ. Mais la balle est dans leur camp. Ils ont une, voire deux semaines de réflexion. Une fois qu'ils accepteront de rejoindre l'équipe, nous allons réaménager la grille de programme.

Que peut-on s'attendre à découvrir sur NRJ ?

De la musique locale comme internationale. Nous allons diffuser des chansons mauriciennes que nous allons ajouter à notre playlist. Cette dernière sera jouée non seulement à Maurice, mais aussi à La Réunion, à Mayotte et aussi en France. Il sera possible de voir des artistes internationaux faire plus de concerts à Maurice. En septembre, nous allons organiser le concours d'Elite Model, ici. Les sélectionnées pourront rejoindre les mannequins mondiaux.

Concours de DJ

Hormis les cinq émissions programmées, un concours de DJ est organisé par NRJ. «C'est une grande première», confie Gary Poonoosamy, l'animateur de la tranche matinale. Le 26 mai, se tiendra la demi-finale du NRJ Indian Ocean DJ Stars. «Les DJ sélectionnés se mesureront lors d'une soirée au Shotz, à Flic-en-Flac. Le vainqueur défendra les couleurs de l'île, lors de la grande finale à l'île de La Réunion. Le gagnant aura la chance de se produire dans l'océan Indien.» Pour l'instant, Gary Poonoosamy fait l'animation du 5-9 heures avec le NRJ Morning Show alors que Mary Jane Gaspard anime le 9-13 heures lors du My NRJ. De 13 à 15 heures, c'est les Hits nonstop. 15 à 19 heures, place à Planet Mauritius et de 19 à 23 heures, ce sera le Buzz NRJ Maurice.