Gabon: Total Gabon a réalisé 23 millions de dollars de bénéfice de résultat net au premier trimestre 2018

La Direction générale de Total Gabon peut bien se frotter les mains. Elle a indiqué mercredi à Libreville, que la société a porté à 23 millions de USD son résultat net au premier trimestre 2018, ce qui lui a permis de multiplier par 5 ses bénéfices consécutivement à la hausse du prix de vente moyen de ses deux qualités de brut commercialisés au Gabon, le brut Mandji et le brut Rabi light.

Le prix de vente moyen de ces deux qualité de pétrole brut s'est élevé à 61,7 dollars US le baril, en hausse de 27% par rapport au premier trimestre 2017.

208 millions de dollars de chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires a atteint 208 millions de dollars au cours du premier trimestre 2018, en baisse limitée de 1%, l'effet prix compensant la baisse des volumes vendus.

Le résultat net a été multiplié par cinq en glissement annuel et s'est établi à 23 millions de dollars, en forte amélioration par rapport au premier trimestre 2017 où elle s'élévait à 5 millions de dollars.

Pour la Direction générale, la part de production de pétrole brut opérée et non opérée liée aux participations de Total Gabon s'est élevée au 1er trimestre 2018 à 37 700 barils par jour, en baisse de 22% par rapport au premier trimestre 2017. Celle-ci s'explique principalement par la cession à Perenco d'actifs matures le 31 octobre 2017 ; des problèmes de compression sur les champs d'Anguille et de Torpille et le déclin naturel des champs pétroliers.

Dénommée Société des Pétroles d'Afrique Equatoriale Française à sa création, le 30 juillet 1949, la SPAEF a fait admettre ses actions à la cote officielle le 8 avril 1958.

Devenue SPAFE le 26 février 1960, puis Elf SPAFE en 1968 et Elf Gabon le 18 juillet 1973, la raison sociale de la société devient Total Gabon le 18 septembre 2003 à la suite de la fusion des Groupes Elf et TotalFina.

Si la découverte du premier gisement commercialement exploitable date du début de 1956, les premières missions de reconnaissance géologiques du territoire gabonais par des géologues français remontent, elles, à 1928.

Le capital de Total Gabon s'élève à 76 500 000 dollars US. Il se divise en 4 500 000 actions de 17 dollars US chacune. Ce capital est réparti entre le Groupe Total à travers sa filiale Elf Aquitaine (filiale à 100% du groupe Total): 58,28 % ; la République Gabonaise : 25 % et le Public : 16,72 % ; rappelle-t-on.