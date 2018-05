Afrique: Enyimba au tapis, superbe course-poursuite Aduana Stars-Raja

Quel scénario !

Le Parc Nana Agyemang Badu, à Dormaa Ahenkro, a été le théâtre d'un énorme coup de...théâtre. Les Ghanéens d'Aduana Stars se sont arcboutés pour revenir dans les bottes du Raja de Casablanca qui a mené à trois reprises avant d'arracher un partage des points (3-3).

Les Marocains ont pris les devants lorsque Mahmoud Benhalib est venu tromper le gardien Joseph Addo (0-1, 11'). Dix minutes plus tard la nouvelle recrue congolaise, Oba Ikama Ulitch a remis les pendules à l'heure (1-1, 21'). Déterminés, les Marocains ont remis un coup d'accélérateur et c'est le milieu de terrain, un Congolais de la RDC, ancien joueur de l'AS V Club et du CS Sfaxien, Lema Mabidi Chikito qui a remis son équipe devant (1-2, 39').

Dès le reprise, bis repetita, les Ghanéens égalisent pour la deuxième fois par l'intermédiaire de Caleb Amankwah (2-2, 48'). A l'heure de jeu, le Raja repasse devant avec le doublé de Benhalib (2-3, 61') mais il sera trahi par un ancien de leur joueur, l'attaquant Ghanéen Nathaniel Asamoah revenu dans son pays et, doc, auteur du but (3-3, 90+5) qui coûtera à un des anciens champions d'Afrique une victoire qui lui paraissait acquise. Maudit temps additionnel !

Dans le même temps, l'AS V Club, parti cueillir un point à Casablanca lors de la première journée dans le groupe A, a remporté, à Kinshasa, un succès qui lui permet de pointer en tête à l'issue de la seconde journée. L'affaire avait été mal engagée, l'ASEC Mimosas ouvrant la marque sur un pénalty de Gbagnon Anicet Badié (0-1, 19'). 1-0 en faveur des visiteurs à la mi-temps. La suite allait prendre un visage totalement différent avec d'abord un doublé de Ngudikama "Kila" (1-1, 48') puis 2-1 (58'). Glody Ngonda ajoutait un troisième but (3-1, 71') qui scellait définitivement le succès des hommes de Florent Ibenge.

Le Stade Massamba-Débat à Brazzaville n'en a pas cru ses yeux. Il n'a fallu qu'une petite vingtaine de minutes au Club Athlétique Renaissance Aiglons (CARA) pour plier une victoire qui fera date dans l'histoire récente de l'équipe. Racine Louamba a donné le signal à ses partenaires en bousculant la défense des Nigérians d'Enyimba (1-0, 14'). Cabwey Kivutuka a entendu le message, inscrivant le deuxième but quelques instants plus tard (2-0, 18'). Ce n'était pas fini car Dicha Liema, dans la foulée mettait définitivement KO Enyimba (3-0, 19'). Incroyable mais vrai. Les Aiglons, en dépit des trois points sont dépassés par le Williamsville AC d'Abidjan qui a rapporté le point du nul de son déplacement à Bamako. Le Djoliba a ouvert la marque par Mohamed Niapégué Cissé (1-0, 58'), mais Jean-Francis N'da a fait en sorte que l'équipe ivoirienne ne rentre pas bredouille à la maison, mieux, son but en a fait le leader inattendu du groupe C.

La Renaissance de Berkane a respecté son tableau de marche. Victoire à domicile le 6 mai contre El Hilal et victoire, à l'extérieur cette fois contre les Mozambicains de l'UD Songo. A Beira, le grand bonhomme de la rencontre a été l'attaquant Ayoub El Kaabi qu'on ne présente plus depuis ses neuf buts au début de l'année dans le CHAN Total, Maroc 2018. Un doublé réalisé dans la seconde période (64' et 89'). On doit à la vérité de dire que l'UD Songo a joué à dix contre onze après l'expulsion du milieu international Cremildo Nhantumbo. Plus tard, dans la soirée, à Omdurman, El Hilal a été accroché par Al Masry. Les Egyptiens avaient surpris les Soudanais en ouvrant le score très rapidement, après dix minutes de jeu, par Esaïm Eisa et il faudra aux locaux attendre un pénalty de l'attaquant brésilien Geovane Maranhao, en presque fin de partie pour préserver un point.

Journée pour rien dans le groupe D, les deux matches se sont soldés par deux nuls, sans but, entre Gor Mahia et l'USM Alger et entre les Young Africans et Rayon Sports. Mais les deux équipes qui recevaient ont, chacune, perdu deux points alors que la règle pour se qualifier veut qu'une équipe remporte ses trois matches à la maison. C'est mieux mais ce n'est pas une règle intangible.

Résultats et classements

Groupe A

Aduana Stars - Raja Casablanca 3-3

AS V Club - ASEC Mimosas 3-1

Clt. 1.AS V Club 4pts (+2), 2.ASEC Mimosas 3pts (-1), 3.Raja 2pts (0), 4.Aduana Stars 1pt (-1)

Groupe B

UD Songo- Renaissance Berkane 0-2

El Hilal - Al Masry 1-1

Clt. 1.RS Berkane 6pts (+3), 2.Al Masry 4pts (+2), 3.El Hilal 1pt (-1), 4.UD Songo 0pt (-4)

Groupe C

CARA Brazzaville - Enyimba 3-0

Djoliba AC - Williamsville AC 1-1

Clt. 1.Williamsville 4pts (+1), 2.CARA 3 pts (+2), 3.Enyimba 3pts (-1), 4.Djoliba AC 1 pt (-2)

Groupe D

Gor Mahia - USM Alger 0-0

Young Africans - Rayon Sports 0-0

Clt. 1.USM Alger 4pts (+4), 2.Gor Mahia 2pts (0), 3.Rayon Sports 2pts (0), Young Africans 1pt (-4)