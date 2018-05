Sénégal: Mort de l'étudiant Fallou Sène - Le Gouvernement instruit à faire toute la lumière et à situer les responsabilités

Mouhamadou Fallou Sène, étudiant en 2ème année de Lettres modernes à l'Université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis, a été tué, hier, lors d'incidents ayant opposé les pensionnaires de Sanar aux forces de sécurité. Le chef de l'Etat et le gouvernement ont présenté leurs condoléances à la famille du défunt et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés. Le Président Macky Sall, selon un communiqué, a déjà instruit le gouvernement à faire toute la lumière et à situer les responsabilités. Le communiqué du gouvernement souligne que le procureur de la République a diligenté l'ouverture d'une information judiciaire à cette fin. Une autopsie est en cours. « Le gouvernement réaffirme son souci quotidien d'apporter les solutions les meilleures aux attentes des citoyens, à celles des étudiants en particulier, et appelle l'ensemble des acteurs à privilégier les voies pacifiques dans leurs relations avec l'administration publique », lit-on dans le document.

