Tunis — Le président de la république Beji Caid Essebsi a exprimé le souhait de voir l'économie tunisienne atteindre 3 % de croissance en fin de cette année, dans une allocution télévisée mercredi soir sur la Watania 1 à l'occasion de l'avènement du mois saint de ramadan.

Le chef de l'Etat a rappelé que la Tunisie a réalisé 2,5 % de croissance lors du premier trimestre de 2018 "malgré les difficultés du pays", alors qu'elle était de l'ordre de 1,9 % l'année dernière.

Le président de la république a indiqué que la Tunisie accueille cette année le mois de ramadan après un important évènement politique, celui des élections municipales, qu'il a qualifiées de "grand acquis pour la Tunisie et un renforcement de son processus démocratique".

"Le monde entier nous rend hommage pour cet accomplissement et j'espère qu'il répondra aux aspirations du peuple tunisien pour une vie décente et un pouvoir d'achat amélioré", a souligné le chef de l'Etat, indiquant que le gouvernement a pris "toutes les dispositions pour atteindre cet objectif".

Au sujet des derniers développements de la cause palestinienne, Beji Caid Essebi a fait remarquer que l'avènement du mois de ramadan coïncide cette année avec le 70e anniversaire de la Nakba, le transfert de l'ambassade us de Tel Aviv à Al Qods et les dizaines de martyrs et centaines de blessés palestiniens tombés sous les balles des forces d'occupation israéliennes.

Il a réitéré le soutien indéfectible de la Tunisie à la cause palestinienne et son appui au droit du peuple palestinien à l'autodétermination et à l'édification de son Etat avec Al Qods comme capitale.

"Nous exhortons les nations à réaffirmer leur grand soutien au peuple palestinien devant l'arrogance sans limite d'Israël appuyé par de grandes puissances dans le monde", a ajouté le président de la république.

Caid Essesbi a adressé ses chaleureuses félicitations au peuple tunisien et à toute la nation islamique à l'occasion du mois saint de ramadan.