Algérie: Gaïd Salah clôture sa visite à la 4ème Région militaire par une réunion de travail

Le Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a clôturé, mercredi, sa visite à la 4ème Région militaire à Ouargla, lors de la 5ème et dernière journée, par une réunion de travail au siège du Commandement de cette Région, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Après avoir inspecté plusieurs unités mobilisées au niveau du territoire de la Région, et supervisé le déroulement de l'exécution d'exercices tactiques avec munitions réelles et suite aux réunions d'orientation tenues avec les cadres et les personnels, durant quatre jours consécutives", le Général de Corps d'Armée, "a clôturé sa visite en 4ème Région militaire à Ouargla, lors de la 5ème et dernière journée, par une réunion de travail au siège du Commandement de cette Région", précise le communiqué.

Au siège du Commandement de la Région, le chef d'Etat-major de l'ANP "a observé un moment de recueillement sur l'âme du valeureux Chahid, Chihani Bachir, dont le nom est porté par le siège du Commandement de la Région, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle à sa mémoire, et récité la Fatiha du Saint Coran sur son âme pure et sur celles de nos vaillants Chouhada".

Le Général de Corps d'Armée "a présidé, par la suite, une réunion de travail avec le Commandement, l'Etat-major de la Région, les Commandants des unités et les responsables des différents services de sécurité, lors de laquelle il a suivi un exposé global sur la situation générale de la Région, présenté par le général-major, Abderrezak Cherif, Commandant de la Région, avant de prononcer une allocution d'orientation dans laquelle il a exprimé sa grande satisfaction quant au niveau atteint par le corps de bataille des unités de la Région, valorisant les efforts consentis par les éléments des unités mobilisées le long de la bande frontalière de la zone de compétence, dans la sécurisation du Pays contre toutes les menaces et les fléaux, et ce, en étant parfaitement conscients de leur responsabilité historique", souligne la même source.

"J'ai constamment oeuvré, voire veillé à rappeler et insister que la responsabilité n'a jamais été une récompense mais plutôt un fardeau, signifiant que celui qui en prend la charge, de toutes les ampleurs et sur tous les niveaux et les positions, porte le poids d'un legs pour lequel il sera jugé devant Allah le Tout-Puissant en premier et en dernier lieu, mais aussi devant l'Histoire, car le responsable en est le garant, et dans tous les sens de ce terme, il répond de tous ce qui est mis à sa disposition et sous sa gestion", a expliqué le vice-ministre de la Défense nationale.

Il a soutenu, à cet égard, que "la responsabilité par définition est l'engagement absolu de l'individu à assumer toutes les missions qui lui incombent, avec toute la force qu'il possède, il est tenu de ne ménager aucun effort afin d'honorer son devoir".

"De ce fait, a-t-il relevé, les aptitudes à prendre en charge ces responsabilités sont d'autant plus grandes que les convictions que cette charge représente l'héritage duquel il doit répondre dans cette vie au même titre que dans l'autre, ainsi un homme qui se hisse aux rangs de l'honnêteté peut sans aucun doute s'élever à la hauteur de ses responsabilités".

Le Général de Corps d'Armée "a souligné que les efforts fournis par les éléments de l'ANP sur l'ensemble du territoire national, qui découlent de l'importance majeure qu'ils accordent au service de leur Armée et de leur Nation avec conscience et professionnalisme, sont le témoin indéniable du degré de leur attachement à l'accomplissement du devoir et des impératifs de leurs responsabilités. Telles sont les valeurs nobles dont les fruits sont gratifiants".

"Nous sommes convaincus que l'ANP digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN) n'aurait pu atteindre aujourd'hui le haut niveau de développement, que grâce à l'aide d'Allah Le Tout-Puissant puis au soutien indéfectible et les orientations perspicaces de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale, mais également grâce aux valeurs de responsabilité, d'honnêteté et de sincérité qui distinguent nos cadres, car c'est ainsi que je les estime et que je place mes grandes espérances en leurs bonnes intentions et leurs nobles valeurs", a-t-il fait observer.

"C'est grâce et avec ces cadres que notre Armée continue, avec l'aide d'Allah, d'aller de l'avant vers davantage de réalisations dans plus d'un domaine sur la voie du rehaussement de ses capacités à la hauteur de nos aspirations légitimes", ajouté le chef d'Etat-major de l'ANP.

Au terme de cette rencontre et à l'occasion du mois sacré de Ramadhan, le Général de Corps d'Armée "a présenté ses meilleurs voeux aux éléments de la Région, et à travers eux, à l'ensemble des personnels de l'ANP et à leurs familles et proches, tout en leurs souhaitant un mois béni et que leur jeûne soit récompensé", conclut la même source.