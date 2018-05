Burkina Faso: Le coin du jeûneur - Ramadan, pourquoi jeûner ?

Nous l'avons vu de loin venir, nous l'avons tant attendu, il est enfin arrivé. Le Ramadan, en tous cas, est là. Certains sont contents à l'idée de l'accueillir, d'autres sont très heureux de vivre ses moments d'intense spiritualité. Mais pourquoi observons-nous ce jeûne du mois de Ramadan?

Rappelons une fois de plus ce verset où Allah (SWT) dit : «Ô les croyants, on vous a prescrit as-siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété » S2V183. N'est-ce pas aux musulmans, à ceux qui portent avec responsabilité la foi, de chercher à découvrir le bien que cette prescription leur procure dans ce monde et dans l'autre ?

En effet, l'Homme étant à la fois corps et esprit, la poursuite exclusive des bienfaits pour une seule de ces composantes se fera au détriment de l'autre, et détruira l'équilibre de l'individu.

L'intérêt véritable de l'homme exige l'harmonie entre le corps et l'âme, ainsi que leur heureuse coordination. Si nous n'œuvrons qu'en faveur de l'esprit, nous deviendrons anges et même au-delà. Or, Dieu a déjà créé les anges et n'a pas besoin d'en augmenter le nombre.

De même, si nous dépensons toute notre énergie en faveur du bien-être matériel et de l'intérêt égoïste, nous deviendrons comme un animal ou, pire, encore un diable.

Or, Dieu a déjà créé des êtres de ce genre, et en devenant animal ou diable, nous allons à l'encontre de la prescription divine qui présida à la création des êtres doués du pouvoir d'accomplir des œuvres tant spirituelles que matérielles, des êtres doués de raison pour distinguer le bien du mal.

Que l'homme s'efforce donc de développer et de coordonner tous les talents que Dieu lui a donnés !

La nécessité de savoir pourquoi le musulman doit jeûner demeure. Jeûner pendant le Ramadan, c'est vouer à Allah un culte qui Lui est cher et qu'Il nous a donné l'ordre de perpétuer.

Allah dit donc : « (Ces jours sont) le mois de Ramadan au cours duquel le Qur'an a été descendu comme guide pour les gens, et preuve clair de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne ! ... »

S2V185. Et le prophète (SAW) de préciser, parlant de l'Islam, « qu'il est bâti sur cinq piliers » et dans ces cinq figure en quatrième position as-siyam, le jeûne. Le croyant s'empresse donc d'exécuter l'ordre d'Allah le Très Haut et de suivre l'exemple de son messager, Mohammad (Saw).

En exécutant donc les prescriptions du Tout-Clément, on acquiert la certitude, la taqwa (piété) comme le précise si bien le verset : « ... ainsi atteindrez-vous la piété. ». La taqwa, en rappel, signifie faire ce qu'Allah ordonne de faire et s'interdire ce qu'il déteste.

Jeûner est pour le croyant un acte qu'il accomplit par amour pour Dieu. Le prophète a rapporté que Dieu a dit : «Le jeûne est fait pour Moi et Je le récompenserai personnellement. Le jeûneur délaisse son désir et sa nourriture pour Moi. » Le jeûne est donc un acte par lequel l'homme se rappelle que l'objet de son adoration, l'objectif suprême de sa vie est Allah (SWT).

Loin d'avoir pour but une simple privation, le jeûne est un exercice prescrit par le Très-Haut afin que nous atteignions la piété. On jeûne pour acquérir la maîtrise de soi, un rééquilibrage sur l'objectif de la vie. Jeûner, c'est développer une attitude d'ascèse vis-à-vis de ce monde et de ses désirs et rechercher ce qui plaît à Allah (SWT).