Burkina Faso: Mohamed Kahloun - « Il y a une grande ressemblance entre ce qui se passe au Burkina et en Tunisie »

Au Burkina Faso, Charlotte Dipanda n'est plus la bienvenue pour de nombreux fans. L'artiste a fait montre d'une absence… Plus »

Quid des récentes élections qui ont porté le parti islamo-conservateur d'Ennahdha parmi les favoris ? N'y a-t-il pas de risques de résurgence de l'islamisme ? Que non, a répondu le plénipotentiaire du président Beji Caid el Sebsi au Burkina. «Ennahdha est en train de s'adapter à la Tunisie actuelle. On parle de la tunisification d'Ennahdha ».

Et de poursuivre : « La Tunisie reste la seule exception du printemps arabe, parce qu'il n'existe pas de printemps arabe mais un début de printemps tunisien ». Pour lui, il ne suffit pas d'organiser des élections pour conclure qu'on est dans un régime démocratique, « la transition économique est une condition sine qua non de la réussite du processus démocratique ».

Le diplomate a cité l'exemption des Burkinabè de visa pour se rendre en Tunisie, la connexion aérienne trois fois par semaine entre Tunis et Ouaga, le dynamisme des entreprises tunisiennes au Burkina surtout dans le BTP, les échanges dans les domaines de la santé, de la formation et de l'éducation. Il a conclu que tout est donc mis en œuvre pour élargir la coopération.

Il s'agit de prendre le pouls des institutions et des médias. « Avec le fondateur, on a parlé de la situation du journalisme après la révolution de 2011, qui a connu un développement très important pour la liberté d'expression», a confié Mohamed Kahloun.

J'ai eu des échanges fructueux et fraternels avec le fondateur ». Ce qui a davantage aiguisé notre curiosité et suscité notre première question : qu'est-ce qui vous amène à L'Obs.? Dans un léger sourire, il nous explique que cette visite fait partie de son agenda.

Costume bleu nuit, démarche assurée, le diplomate est conduit au bureau du doyen, comme l'appellent affectueusement les confrères, par le chef du Service administratif et des ressources humaines, Olivier Yiougo. Là, après les effusions d'usage et des prises de photos, les deux hommes restent pour un huis clos.

Copyright © 2018 L'Observateur Paalga. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.