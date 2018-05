Algérie: Ouargla - Le musée saharien relooké rouvre ses portes au public

Ouarglas — Le musée saharien d'Ouargla a rouvert mercredi ses portes au public, après avoir bénéficié d'une large opération de restauration et de réhabilitation.

Inaugurée par les autorités de la wilaya, en marge de la commémoration de la première édition de la Journée mondiale du "Vivre ensemble en paix", cette structure culturelle va retrouver son public et ses visiteurs, notamment les chercheurs et anthropologues en quête d'information sur le patrimoine ancestral de la région et sur les civilisations qui se sont succédées dans les régions de Oued-M'ya (Grand Ouargla) et Oued-Righ (Grand Touggourt).

Le wali d'Ouargla, Abdelkader Djellaoui, a mis en avant cet acquis culturel dans la région, immortalisant le passage de civilisations dans cette région du grand Sud du pays, depuis des temps très anciens.

Cet édifice muséal, dont la date de création remonte à 1938, renferme une riche collection d'objets archéologiques, classés et valorisés, dont des pièces archéologiques, des ustensiles anciens et des pierres sculptées, des pointes de flèches taillées dans la pierre et datant de diverses ères depuis la préhistoire et témoignant de la jonction historique de Oued-Righ, via Oued M'ya, au Grand Tassili, en plus de modèles d'armes utilisés durant la guerre de libération.

Ces repères historiques sont consolidés par d'autres articles entreposés au musée et consistant en des objets déterrés de l'antique ville de Sedrata, fondée au 10ème siècle par les Rostémides à une dizaine de kilomètres au Sud-ouest d'Ouargla, à la faveur de fouilles menées par l'archéologue suisse Margueritte Van Berchem.

La réouverture du musée devra contribuer à la dynamisation des activités touristiques dans la région, l'ouverture d'espaces de recherche aux archéologues et aux étudiants pour approfondir leurs connaissances sur l'Histoire d'Ouargla et de la région du Sud-est du pays.

Le musée saharien de Ouargla a fait l'objet d'une large opération d'inventaire de ses objets et collections archéologiques menées, deux ans durant, par l'Office local de gestion et d'exploitation des biens sauvegardés de la wilaya, dans le but de répertorier, classer et valoriser ses collections, selon les critères requis et étudiés, a-t-on souligné.