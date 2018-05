Burkina Faso: Patronat burkinabè - Elie Justin Ouédraogo, seul candidat déclaré

Au Burkina Faso, Charlotte Dipanda n'est plus la bienvenue pour de nombreux fans. L'artiste a fait montre d'une absence… Plus »

Concernant le cas de la candidature controversée de Elie Justin Ouédraogo, il a dit n'être pas en mesure d'apprécier sans les critères. Mais pour la secrétaire générale de la CNPB, Philomène Yaméogo, Elie Justin Ouédraogo est bel et bien le seul candidat déclaré et a demandé du soutien.

«C'est l'Assemblée générale statutaire qui a demandé en janvier 2018, de faire un toilettage des textes à travers des réformes », a dit le conférencier. Pour lui, la relecture ne veut brimer personne et n'a pas été envisagée dans le but d'écarter un candidat. Quel commentaire vous inspire la récusation de la candidature de Elie Justin Ouédraogo par les commerçants ?

De manière explicite, ils auront la lourde tâche de faire un diagnostic du système d'organisation, de fonctionnement du CNPB et d'examiner les projets de statuts et règlement intérieur élaborés par le secrétariat.

«Nous entendons des choses dans les médias, émanant de structures de commerçants non membres du CNPB qui prétendent soutenir la candidature de telle ou telle personne, qui dénoncent d'ores et déjà de prétendues fraudes massives et appellent même à une ingérence de tierces personnes dans le choix du président du CNPB», a détaillé HarounaToguyéni.

De ses explications, il n'appartient pas aux organisations non membres du patronat de dicter la conduite à tenir. Ainsi, a-t-il relevé, ceux qui formulent des critiques acerbes contre le patronat ne sont pas membres de la structure. Or, la participation au vote est soumise à des critères bien définis dont le principal est d'être membre du CNPB.

C'était au cours d'un point de presse qu'ils ont animé le mardi 8 mai 2018 à Ouagadougou. Dans sa déclaration liminaire, le secrétaire chargé à l'information et porte-parole du CNPB, HarounaToguyéni, a indiqué que le processus est inclusif, participatif et consensuel.

