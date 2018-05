Algérie: Le vivre ensemble a une signification "profonde" pour les Algériens

L'UGTA a appelé, par ailleurs, à "la vigilance contre toute tentative de déstabilisation d'où qu'elle émane et appelé toutes les forces vives de notre pays à privilégier la voie du dialogue et de la concertation pour régler les différends qui jalonnent le quotidien de toute société en mouvement", a conclu le communiqué.

L'UGTA saisit cette occasion pour saluer les "louables efforts" entrepris par les responsables de ce secteur pour asseoir un climat "apaisé" permettant le "raffermissement d'une école citoyenne, ancrée dans les valeurs qui fondent la société algérienne et tournée vers la modernité, la science, le progrès et l'universalité".

"C'est dans cet esprit et pour toutes ces considérations que la direction de l'UGTA, préoccupée par les surenchères auxquelles se livrent régulièrement les adeptes de l'archaïsme et de la régression sociale, saisit cette occasion pour délivrer un message particulier à l'endroit de la ministre de Education nationale", a soutenu l'UGTA.

Pour l'UGTA, "parce que l'Algérie du futur se prépare aujourd'hui au quotidien, l'école occupe une place centrale" et un "rôle primordial". En effet, l'école demeure "incontestablement le creuset dans lequel se forge la conscience citoyenne et où se disperse le savoir qui permettra aux générations futures d'assurer le positionnement de l'Algérie de demain dans le concert des nations".

Pour l'UGTA, le vivre ensemble en paix est "indissociable" des valeurs qui font partie intégrante de la personnalité de tout individu, citant parmi ces valeurs, "le savoir, en opposition à l'ignorance, la tolérance en opposition au sectarisme et à l'intégrisme, le respect des différences, la valeur du travail et de l'effort".

"Le vivre ensemble a une signification profonde pour les Algériens parce qu'il est lié aux enseignements tirés de cette période sombre que nous avons traversée et au cours de laquelle de graves périls avaient menacé les fondements de l'Algérie en tant que Nation et société", a indiqué le communiqué de l'UGTA, publié à l'occasion de la "Journée Internationale du vivre ensemble, proclamée en décembre 2017 par l'Assemblé générale de l'ONU (16 mai de chaque année), à l'initiative de l'Algérie.

