Algérie: Journée de l'Etudiant - Suivre la voie de ceux qui ont quitté les bancs de l'école pour rejoindre les rangs de l'ALN

Outre leur rôle dans la création du Parti du peuple algérien (PPA), les étudiants algériens ont défendu le pays et avaient créé durant les années 40 "l'union des étudiants maghrébins", a-t-il précisé, rappelant que ces mêmes étudiants étaient devenus par la suite les dirigeants de la Révolution, à l'instar de Mohamed Lamine Debaghine et Ferhat Abbas, premier président du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) en 1958.

Dans le cadre de la célébration de cette journée par la DGSN, une communication a été présentée par Lazhar Beddida, professeur à l'université d'Alger qui a évoqué le rôle des étudiants et des intellectuels avant et après le déclenchement de la révolution du 1er novembre.

Porteuse de plusieurs significations, la journée du 19 mai 1956 "marque le parcours de ces jeunes qui ont quitté tôt les bancs de l'école et choisi de conforter la Révolution par leurs idées et leurs sacrifices, convaincus que l'affirmation de l'identité exigeait la liberté du pays", a-t-il ajouté, soutenant que "nous devons aujourd'hui suivre leurs pas pour concrétiser la vision prospective du président de la République, Abdelaziz Bouteflika qui oeuvre pour davantage de prospérité pour le pays".

Dans un message adressé aux participants au "forum de la sûreté nationale" consacré à la célébration de la journée de l'étudiant, le général-major Hamel a indiqué que "ces dates historiques nous permettent de nous remémorer les qualités de ceux qui ont protégé le pays dans les moments les plus difficiles et de tirer les leçons pour être les dignes dépositaires du legs de nos prédécesseurs".

