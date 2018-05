Sénégal: Rencontre avec les lutteurs - Le ministre des Sports Matar Bâ appelle à plus de sérénité

D'après le ministre des Sports, le président de la République est venu avec la solution structurelle en mettant en place une infrastructure de 32 milliards de FCfa. « On s'est accordé autour de cette question qui était mal venue. Vous savez, les lutteurs me font confiance parce qu'ils sont venus en masse. Donc nous allons analyser leur mémorandum afin d'aller vers la concertation », termine en dernier lieu Matar Bâ.

Parlant des coupes sur les reliquats en guise de sanctions infligées aux lutteurs par le Cng, du départ d'Alioune Sarr et de la dissolution du Cng, Matar Bâ a pris acte. « Ce sont des points sur lesquels on ne peut parler car c'est l'Etat qui choisit. Maintenant, les membres de la lutte peuvent avoir des difficultés et il faut aller dans le sens de les régler dans la sérénité.

On y est, mais la lutte n'est pas encore prête. On va travailler à renforcer les textes qui nous permettent d'allers vers une fédération », a fait savoir d'emblée le ministre des Sports.

En fait, les lutteurs exigent, entre autres revendications, le départ d'Alioune Sarr, la dissolution du Cng, l'instauration d'une fédération chargée de gérer la lutte, la restitution des ponctions sur les reliquats et la levée de la suspension pour six mois de Lac de Guiers 2.

En effet, c'est en présence du président des amateurs Doudou Diagne Diécko, du secrétaire général du Cnoss Seydina Diagne, des anciens lutteurs Mbaye Guèye, Double Less, Boy Kairé, Yakhya Diop Yékini et des lutteurs en activité Khadim Gadiaga, Lac de Guiers 2, Gris Bordeaux, Gouye Gui, Usine Doolé, entre autres, que Matar Bâ a reçu le mémorandum du collectif avant d'ouvrir une concertation à huis clos.

