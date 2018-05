Algérie: Aucune rupture de stocks en bandelettes d'auto-surveillance glycémique (SNAPO)

Le taux d'atteinte du diabète en Algérie est estimé entre 10 et 12 %, un chiffre appelé à augmenter selon les spécialistes, vu le changement du mode alimentaire de la société durant les dernières années, accompagné d'un manque de pratique des activités sportives et de l'obésité.

"En réponse aux demandes des investisseurs dans le domaine pharmaceutique concernant la production d'appareils et de bandelettes destinés aux diabétiques, le ministère leur assure un accompagnement dans la réalisation de ces projets", a souligné le responsable, exprimant son souhait de parvenir à répondre à la demande nationale en ce produit, en assurant entre 11 et 12 millions de boites à bandelettes pour que l'Etat renonce, à l'avenir, à l'importation"

Pour sa part, le directeur général de la Pharmacie au ministère de la Santé, Hamou Hafed a annoncé auparavant le lancement des activités de trois opérateurs privés dans la production d'appareils et de bandelettes d'auto-surveillance glycémique au niveau local et de leur commercialisation fin mars dernier.

Dans une déclaration à l'APS, M. Belambri a annoncé le lancement des activités de trois opérateurs privés dans la production d'appareils et de bandelettes d'auto-surveillance glycémique en Algérie, dans le cadre du partenariat avec le Japon et les Etats-Unis, à savoir: Biomil installé à Alger et Sétif et Diagnostic Check à Constantine.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.