Mali: Présidentielle 2108 - L'Adéma association s'inquiète

Mme Sy Kadiatou Sow, la présidente de l'Adéma-Associatinon a campé le décor par la lecture liminaire de la synthèse que l'Asscociation a eue à élaborer aux termes de ses prises de contacts avec les diverses associations, groupes socio-professionnels, la société civile et les partis politiques sur les enjeux et les défis des élections.

L'Adéma association s'inquiète de la non tenue de l'élection présidentielle. Samedi, elle a organisé une table ronde afin de trouver des pistes et moyens pour éviter que le chas ne s'installe dans le pays au cas où l'élection ne parvient pas à se tenir

