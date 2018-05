Sénégal: Les médecins en spécialisation réclament leurs bourses de formation

En 2017, les médecins en spécialisation étaient au nombre de 1700 dont 684 Sénégalais et environ 300 boursiers. Une convention relative aux conditions d'octroi de la bourse de spécialisation a été signée entre les concernés et le ministre de la Santé et de l'Action sociale.

Le président du COMES a annoncé un sit-in vendredi devant le siège du ministère de la Santé et de l'Action sociale, des séries de marche durant la semaine prochaine, assortis d'un "arrêt de toutes activités hospitalières".

"Il y a un déphasage entre la Présidence et les services des ministères concernés puisque malgré la décision du Chef de l'Etat de revoir cette bourse à la hausse (150 à 300 000 francs CFA)", les médecins boursiers n'ont pas été payé depuis avril 2017, a expliqué le président du Collectif des médecins en spécialisation (COMES).

Dakar — Les médecins en spécialisation réclament 14 mois d'arriérés de paiement de leurs bourses aux ministères de la Santé et de l'Action sociale et celui de la Formation professionnelle qui se "renvoient la balle dans l'exécution de la décision du chef de l'Etat", a-t-on appris.

