Sénégal: Championnat l1, 26ème journée - Le Diaraf s'envole, Ngb Niary Tally s'enfonce

On en avait discuté tout juste avant son décès », a-t-il ajouté. Le coach estime que ses joueurs subissaient une autre pression due au fait qu'ils savaient qu'il leur fallait un point pour accéder en Ligue 1 et éventuellement remporter le titre de champion en cas de victoire », poursuit-il.

La prouesse n'a été possible qu'à une journée de la fin du championnat. Mais, comme l'ont estimé beaucoup de responsables et de supporters de l'As Pikine, mieux vaut tard que jamais. Les banlieusards ont dès le début, affiché une détermination à toute épreuve à effectuer leur montée.

Ils parviendront à faire la jonction trois minutes plus tard par Mohamed Guèye qui profite d'un contrôle mal négocié par le gardien de but pour mettre la balle au fond des filets. La réaction ne se fera pas attendre puisque trois minutes après, le Diaraf inscrira un second but par Pape Youssou Paye (56e).

Cependant, ils sont parvenus à maintenir leur cage inviolée pendant les 45 minutes premières minutes. Mais, à la reprise, ils ont quelque peu levé le pied. Et Albert D Diémé entré à la 46ème minute, en a profité pour exploiter une passe lumineuse et tromper le portier de Gfc Pro.

En dominant (2-0) Ngb Niary Tally, le Ndiambour a aussi saisi l'opportunité d'assurer son maintien, à domicile. Les Galactiques, premiers non relégables, sont désormais à la portée de Diambars qui a profité de la fébrilité de l'Us Ouakam pour refaire son retard dans la course au maintien. Les Académiciens de Saly sont désormais à un point de Niary Tally.

