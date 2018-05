Bénin: Recensement - Les premiers résultats du RAVIP rendus publics

On n'a pas encore de date pour la délivrance des premières cartes. En revanche, Joseph Djogbenou a donné une idée du coût de l'opération, menée avec la technologie du groupe français Safran : pas plus de 4 milliards de FCFA.

Plus de 2 millions de personnes ont été enregistrées sur témoignage, faute d'état civil. Et pour ceux qui n'ont pas été recensés, les autorités rappellent que c'est la phase initiale.

Pour Joseph Djogbenou, ministre de la Justice et président de la Commission de supervision du RAVIP, c'est une réussite et un désavoeu pour la polémique qu'il y a eu sur sa finalité électorale.

L'opération a duré six mois, du 1er novembre au 30 avril dernier, pas un jour de plus, avec photo et prises d'empreintes digitales sur tablette numérique. Son objectif : enrôler les habitants, nationaux ou pas, afin d'une part d'établir un registre national et des registres communaux qui seront actualisés et d'autre part d'attribuer une carte avec un numéro d'identification. Ce numéro servira pour tous les actes administratifs.

