Mali: Djicoroni - Para - L'église Saint Damien fête ses 75 ans

70 policiers et gendarmes ont quitté Lomé jeudi pour Menaka (région de Gao, Mali). Plus »

Mme Juliette Dembélé en a profité pour rendre un hommage appuyé à ces deux humanitaires, dont l'action continue, selon elle, « d'inspirer plus d'un parmi les prêtres et les religieuses dans le sentier de l'amour pour son prochain ».

Le nom de Raoul Follereau, a-t-elle rappelé avec beaucoup d'émotion, « reste intimement lié à la générosité et au don de soi dans la lutte contre la lèpre et ses séquelles tant physiques que psychologiques ».

Dans son intervention, Mme Juliette Dembélé a souligné la reconnaissance de l'Etat malien à l'Eglise, à travers Saint Damien et Raoul Follereau , « pour l'assistance et le secours apportés aux malades de la lèpre dans notre pays ».

