Sénégal: Engagement politique - Boubacar Camara veut mettre un terme à la fracture sociale

« Avons-nous le droit de sous-estimer l'ampleur du dégât et de faire sombrer notre pays dans la décadence ? N'avons-nous pas le droit de refuser que pendant ce temps que des citoyens se terrent chez eux et laissent le terrain vide aux tonneaux vides ? », s'interroge M. Camara.

Relevant ce qu'il appelle « le règne des médiocres arrogants et des affairistes cupides », Boubacar Camara refuse d'être « spectateur » et interpelle la conscience des Sénégalais.

Pour lui, il existe deux catégories de Sénégalais avec « celui qui souffre et celui qui se réjouit, celui qui n'arrive pas à assurer la dépense quotidienne et celui qui exhibe son arrogance. Celui qui travaille et celui qui triche ».

