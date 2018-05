Guinée Equatoriale: Punta Europa, le plus grand dépôt d'hydrocarbures d'Afrique

En janvier 2015, la société nigériane Talveras Group a signé un contrat avec Malabo pour ériger le plus grand dépôt d'hydrocarbures du pays, dont la vocation sera de desservir toute l'Afrique centrale. La construction de dépôts de stockage revêt un caractère stratégique pour les pays qui visent à se mettre à l'abri de la volatilité des prix du marché. Les pays de la région, le Gabon, le Tchad et le Cameroun se positionnent déjà sur ce marché.

Au terme de l'accord, Noble fournira du gaz extrait des champs d'Alen et d'Aseng pour sa conversion dans l'usine Atlantic Methanol, une des plus anciennes usines du pays d'Afrique centrale. Le nouveau gaz remplacera celui du champ de gaz et de condensat d'Alba, dont la production est en déclin.

Le dépôt va être construit à Punta Europa, sur l'Île de Bioko, en Guinée équatoriale. L'annonce a été faite par le ministre équato-guinéen des hydrocarbures, Gabriel Obiang Lima, à la conférence Africa Oil and Power à Londres. Un contrat a été signé entre le gouvernement équato-guinéen et la société américaine.

