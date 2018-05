Ile Maurice: Vols avec violence - Quatre hommes épinglés, un cinquième suspect recherché

Le trentenaire n'a, lui non plus, pas tardé à vider son sac. Mettant la police sur la piste d'un dénommé Shubham Sewsurrun, dit Akash, âgé de 20 ans. Les limiers, ainsi que ceux de la Criminal Investigation Division de Plaine-Magnien, sous la supervision du sergent Momus, ont débarqué au domicile du jeune homme, à Trois-Boutiques. Les policiers ont retrouvé cinq ordinateurs portables qui avaient été volés de l'école du gouvernement de Trois-Boutiques.

Les frères Jeremy Donavan et Yannick Lionel Blais, Shubham Sewsurrun et Tiratraj Pem. Il s'agit des quatre hommes arrêtés par l'Anti-Robbery Squad Southern, sous la supervision du sergent Goodur, hier, mercredi 16 mai. Ils sont soupçonnés d'être les auteurs de vols avec violence. Un cinquième suspect est recherché.

