Ile Maurice: «Libération» des plages - Ah Yan annonce un rassemblement ce dimanche à Surinam

George Ah Yan a toutefois tenu à préciser qu'il se dissocie des événements survenus à Pomponette, le mardi 1er mai. Ce jour-là, des membres du collectif Aret Kokin Nu Laplaz et de Rezistans ek Alternativ ont fait tomber les barrages érigés autour du projet hotelier de Clear Ocean Hotel and Resorts.

À ce propos, Georges Ah Yan dit ne pas comprendre comment Clear Ocean Hotel and Resorts Ltd a pu obtenir un permis Environment Impact Assessment (EIA) pour son projet hôtelier à Pomponette. De rappeler que ce permis EIA a, en fait, été transféré au promoteur après avoir initialement été octroyé au groupe Midas Acropolis en 2007.

