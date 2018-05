Tunisie: Nécessité de réduire la fuite des compétences

Avec les taux des départs à l'étranger qui deviennent de plus en plus élevés et la vague de fuite des cerveaux qui a frappé la Tunisie ces dernières années, il devient évident que la Tunisie se retrouve face à un nouveau défi managérial, à savoir la rétention de ses talents.

Potentialités des talents

C'est pour traiter cette question brûlante que l'association des professionnels en ressources humaines - Tunisie, s'est attardée sur «le Talent management» en examinant les potentialités des talents et des collaborateurs. Il s'agit d'un thème d'actualité économique et managériale sur lequel l'association en question a focalisé ses efforts sur la fuite des compétences en organisant un séminaire le 11 mai 2018 à l'Institut arabe des chefs d'entreprises (IACE), sur le thème «Talent management en période de crise » pour se pencher en profondeur sur cette problématique et envisager les solutions à apporter pour favoriser une meilleure gestion des talents tunisiens.

La perception du «Talent management» dans les PME et les PMI, l'impact des réformes envisagées par l'Etat pour préparer les talents de demain dans les universités, la contribution des ONG pour le développement des talents, la vision actuelle du talent management dans les entreprises tunisiennes, toutes ces thématiques ont été au cœur du débat engagé en présence de tous les acteurs économiques et experts en ressources humaines sur la scène économique nationale.

L'objectif étant de dresser un état des lieux du «Talent management» en Tunisie et dégager les actions qui peuvent être envisagées aussi bien par les entreprises que par la société civile ou encore les établissements universitaires en vue d'orienter les compétences vers les bons postes, développer la marque employeur de l'entreprise et l'engagement de ses collaborateurs, et enfin faire du Talent management un levier de performance pour l'entreprise.

Rappelons que l'association des professionnels en ressources humaines Tunisie(APRH) regroupe l'ensemble des intervenants dans le métier des resssources humaines pour donner des réponses innovantes par leur diversité, pragmatiques et immédiatement opérationnelles sur des sujets complexes et à fort impact économique et social.