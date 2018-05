Burkina Faso: Abel Poda - « Le peuple burkinabè utilise mal sa faculté de penser et sa faculté de parler »

En Islam, le jeûne musulman peut être subdivisé en trois degrés et comporte non seulement… Plus »

Maintenant, c'est le numérateur qui fait la différence. C'est la Justice divine. Dieu aime toutes ses créatures et il n'y a donc pas de raison que les unes souffrent plus que les autres.

Le message du Graal dit que, individuellement, nous avons tous le même potentiel, et qu'on doit utiliser ce potentiel pour que, collectivement, on agisse dans le même sens pour avoir un meilleur environnement.

L'environnement révèle que le peuple burkinabè utilise mal sa faculté de penser et sa faculté de parler. Tout peuple qui utilise mal la faculté de penser et la faculté de parler, n'a pas un environnement sain.

Nous disposons d'un pouvoir formateur. Il réside dans notre faculté de penser et dans notre faculté de parler. Quand nous émettons des pensées, elles constituent des œuvres. Il en est de même pour les paroles. C'est ainsi que nous pouvons être coresponsables du bien comme du mal, par nos pensées et par nos paroles.

On peut la développer en s'écoutant. C'est ce qu'on appelle la voix intérieure. A chaque fois qu'elle intervient, il faut la prendre tout de suite et l'appliquer.

A partir du moment où vous accédez à la connaissance et que vous avez à cœur, le développement et l'épanouissement de cette connaissance, tout ce que vous pouvez faire, c'est d'apporter votre contribution. S'il faut, par exemple, acheter des ouvrages, vous contribuez selon vos capacités.

Aujourd'hui, elle est en cours de traduction dans d'autres langues. Cette connaissance spirituelle prône la responsabilité individuelle et permet aux êtres humains qui y accèdent de décider de l'utilisation du potentiel mis à leur disposition par le Créateur pour, ainsi, assumer leurs devoirs vis-à-vis de leur Créateur. C'est dire que ce message leur révèle le sens de leur mission et le sens de leur existence.

C'est une association spirituelle présente dans les cinq continents et qui découle de la connaissance d'une œuvre spirituelle ayant permis à des hommes et à des femmes de décider librement de se mettre ensemble pour approfondir cette connaissance et la partager à travers certaines activités.

Le mouvement Graal ! Il est peu connu des Burkinabè. Et pourtant, c'est un mouvement international qui a ses adeptes au Burkina Faso. Les premiers responsables ont rendu visite à la rédaction du journal « Le Pays » et nous en avons profité pour échanger avec le directeur national, Abel Poda, pour connaître davantage le mouvement. Lisez plutôt ce contenu.

