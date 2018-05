Tunisie: Les conditions d'une sécurité alimentaire durable

«Consolider la résilience et maintenir la paix sont essentiels pour atteindre la «Faim zéro» et améliorer le bien-être des populations dans la région Mena.

Sans cela, la région ne peut pas mettre un terme à la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable, facteurs essentiels pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD), d'ici à 2030. Tout besoin humain tombe devant la faim», souligne Abdessalam Ould Ahmed, Sous-directeur général de la FAO et représentant régional de la région Mena.

Une feuille de route

Le responsable onusien s'est exprimé, récemment, lors de la 34e session de la Conférence régionale pour le Proche-Orient, où environ 150 participants dont des ministres et des délégations de tous les pays de la région ainsi que des représentants d'organisations de la société civile et du secteur privé étaient présents. L'objectif est d'élaborer une feuille de route pour les futurs travaux sur les défis communs en matière de sécurité alimentaire.

«La FAO est restée dans des pays déchirés par des conflits, tenant ainsi ses promesses. Nos équipes ont travaillé, sans relâche, pour faire avancer le programme de résilience, en soutenant non seulement les opérations d'urgence mais également les moyens de subsistance durables, le renforcement des capacités et la gestion durable des ressources naturelles», a ajouté Ould Ahmed, lors de son discours d'ouverture. Le travail de la FAO, dans les pays en conflit et hors conflit, s'inscrit dans le cadre des trois initiatives régionales, à savoir la pénurie d'eau, l'agriculture familiale à petite échelle, et le renforcement de la résilience pour la sécurité alimentaire et la nutrition.

Les initiatives régionales ont guidé le travail de l'organisation dans la région Mena, et ont fourni une référence pour les cadres de programmation par pays. Le soutien aux Etats membres a pris de nombreuses formes à savoir le plaidoyer, le développement de politiques et la création de capacités, l'échange de connaissances et d'expériences, et le soutien aux projets et programmes spécifiques aux pays.

Zones semi-arides

Le programme de la conférence aborde, également, la transformation agricole dans la région, et le défi de l'emploi des jeunes et de la migration, l'adaptation au changement climatique dans les zones semi-arides grâce à l'agroécologie, le défi des tempêtes de sable et de poussière dans la région Mena, ainsi que la coopération régionale pour lutter contre les ravageurs et les maladies des plantes transfrontières, des animaux et des poissons, grâce à l'approche «santé unique».

«Ce sont des questions qui figurent en tête du programme mondial de la FAO, mais qui présentent, également, un intérêt particulier pour la région et chacun de nos pays membres», a signalé le sous-directeur général.

«L'immensité des défis auxquels la région est confrontée nécessite des partenariats audacieux et multidimensionnels. Dans ce contexte, le bureau régional de la FAO élargit et renforce ses partenariats avec les institutions régionales et internationales», a déclaré Ould Ahmed. Actuellement, la FAO travaille, en étroite collaboration, avec, entre autres, la Ligue des États arabes, l'Organisation arabe pour le développement agricole (Oada), le Conseil économique et social des nations unies (Ecosoc), le Programme alimentaire mondial (PAM), l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Centre international pour la recherche agricole dans les zones arides (Icarda), le Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes (Ciheam), le Centre international pour l'agriculture biosaline (ICBA) et le Prix Khalifa pour l'Education. Le but de cette collaboration est de faire avancer les Objectifs de développement durable (ODD) dans la région.

Le programme en question s'inscrit dans le cadre de la réalisation des objectifs du développement durable, en particulier l'aspect relatif au «Faim zéro». Le directeur général de la FAO, José Graziano da Silva, et l'Ambassadrice de bonne volonté de la FAO pour la région Mena, Darine El-Khatib, ont participé à une table ronde ministérielle sur la «Faim zéro», le jeudi 10 mai. Ils ont examiné, avec les participants, les défis à relever pour atteindre la «Faim zéro» dans les zones de conflit, et élaborer des recommandations pour renforcer l'action collective.

En marge de la réunion, la FAO célèbre le 40e anniversaire de neuf représentations dans des pays de la région, à travers une exposition de photos mettant en lumière les étapes importantes et les réussites entre les pays membres et l'Organisation.