Tunisie: L'expérience des «Sang et Or» a prévalu

Du côté de Mornag, le jeune Farouk Jelassi a émergé du lot en prenant le dessus sur son adversaire Mohamed Attia (59 kg) plus expérimenté que lui.

En roue libre

En lutte gréco-romaine, l'EST a fait cavalier seul en remportant 9 combats contre 1 pour le Club Tabac et Allumettes. Les vainqueurs espérantistes sont Ayoub Nefzi (55 kg), Moez Jalel (66 kg), Slimane Nacer (63 kg), Wael Selmi (74 kg), Radhouane Chebbi (130 kg), Skander Missaoui (87 kg ), Mohamed Amine Guenniti (97 kg ) et Alaa Ferchichi (70 kg). Le seul vainqueur du Club Tabac et Allumettes était Farès Khélifi.

Un bon encadrement

La domination de l'EST date depuis longtemps et le Club de Bab Souika a toujours enfanté des champions, à l'instar d'Ameur Dridi et Khélifa Ben Naceur. Ce dernier est actuellement responsable des sections de sports individuels. Ce n'est donc pas un hasard si les lutteurs «sang et or» réalisent de si belles performances grâce, entre autres, à l'encadrement par des entraîneurs chevronnés, Riadh Jelassi en lutte libre et Radhouane Chebbi en lutte gréco-romaine.