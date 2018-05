Tunisie/Botswana: Une magnifique apothéose

Ce trio a réussi quand même à mettre la balle dans les filets botswanais à quatre reprises, ce qui n'est pas mal pour une équipe dont les deux avant-centres sont blessés.

En effet, Khaled Ben Yahia était privé des services de Yassine Khénissi qui ratera le Mondial russe à moins que le sélectionneur national ne décide de le repêcher à la dernière minute, même si c'est très difficile.

Outre cette absence de taille, Haïthem Jouini n'a pas récupéré non plus de sa blessure, ce qui a obligé l'entraîneur «sang et or» à faire appel aux services du jeune Bilel Mejri.

Petit, un jour tu deviendras grand...

C'est en disputant les grands matches que tout jeune footballeur gagne en expérience et forge sa personnalité. Bilel Mejri en a fait l'expérience avant-hier soir.

Par manque d'expérience, sans doute, il a commis l'erreur de marquer contre son camp en déviant de la tête la trajectoire de la balle sur un coup franc direct de Joel Mogorosi.

Le même Mejri a rectifié son erreur quelques minutes plus tard en ajoutant un troisième but après quelques tentatives ratées.

La détermination de Bilel Mejri a fini par payer et on ne peut être qu'heureux pour lui pour avoir marqué un but, car quitter le terrain alors qu'il a marqué contre son camp l'aurait affecté vu son jeune âge.

Pour le reste, le comportement collectif de l'équipe est à mettre en relief, Youssef Blaïli et Anis Badri en particulier. Généreux dans l'effort, ce duo a été derrière toutes les actions offensives et a constitué un danger permanent pour la défense botswanaise.

En somme, les hommes de Khaled Ben Yahia ont fait le match qu'il fallait. Non seulement ils ont remporté une large victoire, mais ils ont battu Township Rollers, la seule équipe qui a glané les trois points lors de la première journée de la phase de poules, ce qui lui a permis de prendre temporairement la tête du classement du groupe A.

Un leadership qui revient désormais à l'Espérance de Tunis qui a profité entre autres de la défaite inattendue d'Al Ahly du Caire.

Bref, les «Sang et Or» ont fait une bonne affaire en battant les Botswanais du Township, clôturant ainsi l'exercice 2017/2018 de la plus belle des manières.

Ils peuvent ainsi aborder l'intersaison l'esprit tranquille.