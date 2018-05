Tunisie: «Attaquant, ce n'est pas seulement marquer des buts»...

interview

Je suis très heureux. Cela fait longtemps que je travaille sérieusement aux entraînements. Ça passe tellement vite. Je m'efforce chaque jour d'être au top pour mon club.

Certes, je suis content de ma prestation. J'ai marqué un but et j'ai ouvert beaucoup de brèches à mes coéquipiers qui ont profité de l'aubaine.

Avant de marquer votre but, vous en avez raté deux...

Tout dépend comment on voit le football. Pour moi, un attaquant ne doit pas que marquer. Il doit participer au jeu et créer des espaces pour les autres. Je pense toujours à l'équipe, elle est plus importante qu'un seul joueur. Je saisis cette occasion pour remercier mon staff technique qui m'a titularisé face à Township Rollers.

Ce fut pour vous un challenge en remplaçant Khénissi et Jouini. Qu'en pensez-vous ?

Nul ne peut contester les qualités techniques de Khénissi ou de Jouini. Ce sont deux attaquants en puissance. Maintenant, nous sommes trois, nous sommes là pour aider. Ce n'est pas de la concurrence. On aide l'équipe ensemble. Je pense que j'ai rempli ma mission.

Quelles sont vos impressions après cette large victoire ?

Après ce festival «sang et or», nous avons consolidé notre place de leader de notre poule. Nous avons sorti un grand match. On aurait pu tuer la rencontre en première mi-temps, mais la précipitation et la malchance nous en ont empêchés.

Mais à la reprise, nous avons retrouvé notre flamme et nous avons marqué trois buts. L'Espérance se porte bien.

Et maintenant ?

C'était la dernière rencontre de la saison et il fallait qu'on la termine en beauté. Il faut se reposer après une saison chargée pour reprendre les entraînements afin de progresser encore et faire mieux.

Résultats

ampala City (Ouganda)-Al Ahly (Egypte) : 2-0

Espérance de Tunis (Tunisie)-Township Rollers (Botswana) : 4-1

Classement :

Pts

Espérance de Tunis 4

Kampala City 3

Township Rollers 3

Al Ahly 1

Groupe B :

Difaa El Jadidi (Maroc)-TP Mazembe (RD Congo) : 0-2

ES Sétif (Algérie)-MC Alger (Algérie) : 0-1

Classement :

Pts

TP Mazembe 6

MC Alger 4

Difaa El Jadidi 1

ES Sétif 0

Groupe C :

Wydad Casablanca (Maroc)-AS Togo-Port (Togo) : 3-0

Classement :

Pts

Wydad Casablanca 4

Horoya 3

Mamelodi Sundowns 1

AS Togo-Port (Togo) 0

Groupe D :

Mbabane Swallows (Swaziland)-Primeiro de Agosto (Angola): 1-0

Classement :

Pts

Mbabane Swallows 4

Etoile du Sahel 1

Primeiro de Agosto 1

Zesco United 1