Tunisie: Un stage programmé

On note que la sélection va disputer la deuxième partie des éliminatoires à Radès les 29, 30 juin et le 1er juillet face respectivement à la Guinée, au Tchad et au Cameroun. Rappelons que l'équipe de Tunisie mène au classement avec 6 points.

Le question est beaucoup plus compliquée. La liste renferme également le nom de Yassine Debbache, un joueur qui n'a rien montré de spécial en sélection et qui est à chaque fois convoqué.

Côté nouveautés, Palma continue de changer d'avis à chaque stage précédant un événement. Après des apparitions régulières pour Adam Racyle et Jaouadi, ce duo a disparu et ce sont d'autres jeunes qui sont rappelés, tels que Ahmed Dhif ou Wassef Methnani, un jeune prodige qui évolue dans une université américaine.

