Tunisie: La balle est dans le camp de Youssef Chahed

Demain, vendredi 18 mai, les signataires du Document Carthage parmi les présidents des partis et les chefs des organisations nationales retournent au palais de Carthage pour avaliser la nouvelle version du même document appelé désormais le programme de salut national comprenant «les priorités de la nouvelle étape», comme l'a assuré, lundi dernier, le président de la République Béji Caïd Essebsi en précisant : «Définissons d'abord les priorités, dialoguons ensuite sur la personnalité ou les personnes les mieux habilitées pour les mettre à exécution», ce qui a ouvert la voie à l'opinion publique pour qu'elle comprenne qu'il est possible qu'on opte pour un nouveau chef de gouvernement qui aura à choisir une nouvelle équipe ministérielle chargée de gérer les affaires de l'Etat jusqu'aux prochaines élections «mais à des conditions particulières».

Et il ne fallait pas être un grand stratège ou un analyste politique hors pair pour saisir que le président de la République a décidé, enfin, de lâcher Youssef Chahed et d'accepter qu'on lui trouve un remplaçant qui acceptera d'appliquer les nouvelles conditions des concepteurs du programme de salut national. Avec la déclaration, le jour même, de Rached Ghannouchi, président d'Ennahdha : «Nous sommes pour un programme de salut national. Nous ne nous attachons à personne et nous n'avons rien contre quiconque», les Tunisiens ont eu le sentiment qu'un arrangement a été décidé et que demain, vendredi 18 mai, jour de la proclamation du fameux programme de salut national, on sera édifié sur le sort qui sera réservé à Youssef Chahed et à ses ministres.

Hier, les langues se sont déliées et ce que l'on pressentait comme un arrangement secret a été dévoilé, à travers les procédés courants, c'est-à-dire sur la base des indiscrétions distillées par certains négociateurs parmi les plus proches du président de la République et du président d'Ennahdha et parmi les mieux informés de leurs accords secrets qui attendent confirmation demain lors de la réunion de l'adoption de la version finale du Document de Carthage II.

On fait circuler, en effet, que le président Caïd Essebsi aurait informé «les chefs des deux partis influents (Nida Tounès et Ennahdha) et le chef d'une organisation nationale puissante (Ugtt) que le gouvernement Youssef Chahed est, désormais, un gouvernement de gestion des affaires courantes et que le chef et les membres du prochain gouvernement qui aura à appliquer le contenu du programme de salut national n'auront pas le droit de se porter candidats aux élections de fin 2019».

Les mêmes sources ajoutent : «Une nouvelle clause a été rajoutée au Document de Carthage II stipulant que le chef et les membres du prochain gouvernement ne pourront pas participer aux élections. Les chefs des partis et des organisations signataires du Document doivent avaliser cette nouvelle clause lors de leur réunion programmée demain».

Quant à Youssef Chahed, il paraît qu'on lui a laissé le choix de décider de son avenir : soit il accepte de présider le prochain gouvernement qu'on pourrait désigner comme le gouvernement de salut national et d'obtempérer à la condition d'oublier ses ambitions personnelles pour 2019, soit il quitte son poste actuel et décide de son avenir personnel, peut-être en dehors de Nida Tounès qui n'aurait plus besoin de lui en tant que personnalité pouvant lui faire gagner les législatives ou la présidentielle de 2019 et lui faire éviter de subir une nouvelle gifle comme celle qui lui a été infligée par ses propres électeurs le 6 mai», comme le font entendre plusieurs observateurs.