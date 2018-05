Tunisie: Un spécial ramadan

La projection du film «La famille indienne» de Karan Johar ouvrira le bal aujourd'hui à 15h30 et sera abritée par la salle Tahar-Chriaâ. Un film à la sauce bollywoodienne, sorti en Inde en 2001, qui raconte l'histoire d'une riche famille que le mariage de l'aîné des fils fait éclater puisque le plus jeune s'emploie à réunir.

La même salle abritera à 21h30 la projection de «Barbara», réalisé en 2017 par Mathieu Amalric. Cette fiction nous parle d'une actrice qui s'apprête à jouer le rôle de Barbara. Elle travaille son personnage, la voix, les chansons, les partitions, les gestes, le tricot, les scènes à apprendre, et cela finit petit à petit par l'envahir et la submerger. Le même film sera re-programmé à la même salle le 18 mai à 15h30 et le 20 à 21h30. Cette journée d'ouverture sera clôturée par la projection, à 22h00, à la salle Omar-Khlifi, du célèbre film musical «Chantons sous la pluie». Coréalisé par les américains Stanley Donen et Gene Kelly et sorti en 1952, il dépeint joyeusement Hollywood des années 1920 à travers le parcours de trois artistes interprétés par Gene Kelly, Debbie Reynolds et Donald O'Connor. Le monde du cinéma était alors en plein passage du film muet au film parlant.

Le reste du programme se présente comme ceci : la salle Tahar Chriaâ abritera deux projections du film «La môme» d'Olivier Dahan, le 18 mai à 21h30 et le 19 à 15h30. «Dalida», signé par la réalisatrice Lisa Azuelos, sera programmé le 19 mai à 21h30 et le 20 mai à 15h30. Un programme pour enfants a été prévu dans ces mêmes lieux le 20 mai avec la projection, à 11h00, de «Jour de fête» de Jacques Tati.

La salle Omar Khlifi accueillera chaque soirée une projection à 22h00. Après «Chantons sous la pluie», l'on propose successivement «Parapluies de Cherbourg» de Jacques Demy, Billy Elliot de Stephen Daldry et «Pina» de wim wenders. La salle Sophie El Goulli propose pour le dernier jour de ce programme ramadanesque, le 21 mai, à 21h30 un hommage à Ali Ben Abdallah et aux chefs opérateurs tunisiens.