Sénégal: Retrait des enfants de la rue - Des papys français s'engagent

Il était question de ne plus envoyer les « talibés » mendier. Notre association s'est engagée à assurer mensuellement les repas quotidiens des enfants, leur habillement et les soins de santé.

Nous comptons créer de nouveaux emplois avec la mise en vente de petits sachets qui contiennent un cocktail de fruits secs du pays (cacahuète, pain de singe, coco, noix d'acajou) préparés et conditionnés par des personnes vivant avec un handicap et des femmes au chômage.

Il explique qu'ils ont l'ambition de créer une chaîne de solidarité nationale et internationale en s'appuyant sur les richesses naturelles du pays. « Nous allons redonner confiance et dignité aux personnes handicapées.

Leur démarche est assez particulière dans la mesure où, selon le président de cette association, André Lambert, un gendarme à la retraite, quatre papys réunis autour de cette association sont décidés à s'unir non pas pour faire des demandes de dons sur les réseaux sociaux mais tout simplement démontrer que l'âge n'a rien à voir avec le courage et la volonté d'entreprendre des actions pour récolter des fonds.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.