Sénégal: Conseil des ministres - Macky Sall veut toute la lumière sur les causes du retard du paiement des bourses des étudiants

Monsieur Diène FAYE, Ingénieur halieute, précédemment Inspecteur technique au ministère de la Pêche et de l'Economie maritime est nommé Inspecteur des Affaires administratives et financières au dit ministère, en remplacement de Mamadou Abibou DIAGNE, appelé à d'autres fonctions.

Madame Khadidiatou Tall DIAGNE, précédemment Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en République Tunisienne, est nommée Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE, Président du Faso, avec résidence à Ouagadougou, en remplacement de Madame Anta Coulibaly DIALLO, appelée à d'autres fonctions ;

Au titre des textes législatifs et réglementaires, le conseil a examiné et adopté :

Le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural a rendu compte du suivi de la commercialisation arachidière et de la préparation de la campagne agricole.

Le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan a fait le point de la conjoncture économique nationale et internationale.

Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait le point de la situation africaine et internationale.

Par ailleurs, le Chef de l'Etat demande au gouvernement de veiller au respect des chronogrammes de mise en œuvre des projets et programmes et des engagements sociaux de l'Etat.

Appréciant, par ailleurs, la consolidation des performances économiques et financières du Sénégal à l'issue de la Sixième revue du Fmi au titre de l'Instrument de soutien à la politique économique (Ispe), le président de la République salue les résultats concluants et encourageants, pour notre pays, marqués notamment par la confirmation du taux de croissance de 7,2 % en 2017.

En outre, le Chef de l'Etat demande au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour lutter contre toute forme de spéculation sur les produits et denrées de première nécessité et invite, en particulier, le ministre en charge du Commerce à veiller scrupuleusement à l'approvisionnement correct des marchés en denrées de première nécessité et à assurer la stabilité des prix.

Poursuivant sa communication autour du mois béni de Ramadan, le président de la République adresse ses chaleureuses félicitations à la Oummah islamique et présente ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à la communauté musulmane du Sénégal.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.