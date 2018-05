Madagascar: Vivo Energy - Appui à l'éducation nationale

Vivo Energy, la société qui distribue les carburants et les lubrifiants Shell est un partenaire actif de l'éducation nationale. La preuve, elle vient fréquemment en appui aux établissements scolaires.

La dernière sur la liste est l'Ecole Primaire Publique de Mahamasina qui a reçu officiellement hier, un lot de tables bancs de la part de Vivo Energy, et ce, en partenariat avec le Rotary Club Tsimbaroa.

Plus confortables. Ces nouvelles tables bancs permettront aux 60 élèves de la classe de 7ème, de passer leurs examens dans des conditions plus confortables. Pour Vivo Energy, cette remise de dons prouve une fois de plus que, l'éducation fait partie des priorités dans les actions sociales qu'elle réalise. Une politique de responsabilité sociale avec laquelle Vivo Energy développe un éventail de programmes éducatifs, destinés notamment aux enfants et aux jeunes afin de favoriser de bons résultats scolaires et l'apprentissage. « Vivo Energy Madagascar est fier d'avoir pu concrétiser cette initiative ayant pour principal objectif, l'amélioration de la qualité de l'enseignement à Madagascar à travers des dons de matériels et la mise en place d'un environnement éducatif adapté dans les écoles », a-t-on déclaré, hier au cours de la remise de ces dons.

66 stations services. Pour rappel, Vivo Energy a pour défi de devenir la société d'énergie la plus respectée d'Afrique. Présente au pays à travers Vivo Energy Madagascar, la société distribue la marque Shell depuis 2011. Avec 66 stations services. Vivo Energy est présente et commercialise ses produits en Afrique du nord, de l'ouest, de l'est et australe. Le Groupe dispose d'un réseau de plus de 1 800 stations-services dans 15 pays et exporte des lubrifiants vers d'autres pays africains. L'entreprise offre des carburants, lubrifiants, services de cartes, boutiques et autres services, comme la vidange et le lavage de voitures. Elle fournit également aux entreprises des carburants, lubrifiants et gaz de pétrole liquéfié (GPL) dans des secteurs divers, comme la marine, les mines et le secteur manufacturier. Le carburant avion est vendu à nos clients dans 23 aéroports, grâce à un partenariat avec Vitol Aviation.

La société emploie environ 2 360 personnes, exploite plus de 1 800 stations-services sous la marque Shell et a accès à un stockage d'environ 900 000 mètres cubes. Shell and Vivo Lubricants dispose d'une capacité de mélange de l'ordre de 124 000 tonnes métriques dans des installations implantées dans six pays (Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée, Kenya, Maroc et Tunisie), où sont produits les lubrifiants de marque Shell.