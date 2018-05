Madagascar: Play off - Faneva Ima absent du banc havrais !

La question est donc de savoir si après ce temps de jeu nettement insuffisant, il reste encore opérationnel au sein des Barea qui ne jurent que par lui car on sait combien il sait parler aux joueurs et combien son avis compte pour l'entraîneur Nicolas Dupuis.

Il, c'est bien sûr l'emblématique capitaine des Barea, Faneva Ima Andriatsima, dont on mesure d'ici la frustration de ne pas pouvoir jouer car on sait que dans la vie d'un professionnel, le temps de jeu est d'une importance capitale surtout pour un joueur en fin de contrat comme lui.

On aurait bien voulu le voir participer à ce match du play off pour la montée en Ligue 1. Mais il n'était pas dans la liste des Havrais, pas même sur le banc et encore moins dans les vestiaires.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.