Madagascar: Poetic - Lover Le groupe est là !

Poetic Lover, lors de la rencontre avec la presse au Kudéta hier.

Les adolescents des années 90 rêvaient de rencontrer en vrai, sur scène les gars de Poetic Lover, de chanter en chœur et à tue-tête leurs titres. Aujourd'hui, leur rêve va enfin devenir réalité ! Carry Kani, Jay Kani, Dré et Little T sont là. Ils ont mis les pieds en terre malgache mardi soir. Ils ont pris de l'âge mais ils sont restés aussi costauds qu'ils l'étaient à l'époque, leurs capacités vocales et leur manière de chanter n'ont pas changé.

Hier, ils ont rencontré la presse au Kudéta et se disent être prêts à transporter le public malgache. Ils seront au Carlton demain soir. Un concert qui se tiendra à guichets fermés. Il ne reste effectivement plus aucune place. Ils se produiront à Antsahamanitra ce samedi , rencontreront le public majungais pour la suite et quitteront Madagascar le 23 mai.