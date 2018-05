Madagascar: iBemaso & co - Rendez-vous musicalement coloré à Antsirabe

Assez discret, iBemaso en compte pourtant des fans. Auteur, compositeur, musicien, interprète et vidéaste, iBemaso a plus d'une corde à son arc ! Ce vendredi à La Palette Antsirabe, ce sont toutes ses facettes qu'il mettra en avant. Et plus encore !

Tantôt rock, tantôt blues, iBemaso joue également du funk. Un musicien capable de s'adapter à tous les genres musicaux et tous les styles. Pour ses retrouvailles avec les mélomanes dans sa ville, ce sera toutes ses facettes qu'il mettra en avant. Il n'y aura aucune retenue, comme toutes les fois , qu'il a l'occasion de se retrouver sous les feux des projecteurs,. Enfin, artistiquement parlant, le vidéaste qui se glissera le temps d'une soirée, dans la peau de l'artiste (qu'il est), dévoilera toutes les facettes de sa personnalité, peu connues du grand public : le iBemaso engagé, un peu poète et patriote. Son répertoire tournera autour de ce sujet qui lui tient à cœur : la liberté. Sans oublier pour autant le côté fun, Lanto Tiana Rabearison de son vrai nom inclura également dans son répertoire des chansons plus amusantes et parfois romantiques car oui, il l'est également.

Entre la vidéo et la musique. Plus connu dans le domaine du documentaire comme étant l'un des meilleurs dans son domaine, le petit frère de Vahombey a décidé, il y a quelques années, de suivre les traces de son frère. Et il réussit plutôt bien, du moins, selon les mélomanes. Ayant toujours baigné dans le monde musical, iBemaso n'a pu se résoudre à rester un simple spectateur. Au début des années 2000, il affûte ses armes auprès de Papay & Co. Il enrichit ses expériences auprès de Zadoo, puis de Vahombey. Le virus de la musique, l'ayant contaminé, iBemaso sort ses vieilles compositions des tiroirs et les revisite, les peaufine pour en faire des titres aux sonorités blues et rock. Pour ses retrouvailles avec le public antsirabéen, il va d'ailleurs être accompagné de musiciens tout aussi éclectiques et ouverts que lui. On retrouvera notamment Dovs au clavier, Milanto et lui-même aux guitares, Harty Andriambelo à la basse et Cédrick à la batterie. Au menu : funk, rock et blues !