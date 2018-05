Madagascar: Une décision de la HCC - A respecter par tous

Néanmoins, il y a des procédures qui doivent être suivies, et l'on sait que le camp présidentiel doit présenter son mémoire en défense qui sera examiné par les juges constitutionnels. Ce dernier le fera-t-il ? Rien n'est moins sûr, il peut espérer qu'un accord politique sera conclu avant et le dispensera de cette obligation. Néanmoins, la HCC ne peut retarder bien longtemps sa décision. Celle concernant les lois électorales a été saluée unanimement car elle était fondée sur le droit, l'opinion attend son avis sur les autres requêtes avec la même exigence. Tout le monde devra le respecter.

Les consultations menées par le CFM ou les médiateurs internationaux sont intenses, mais elles se déroulent loin des clameurs de la place du 13 mai. Les négociations sont menées de manière à élaborer un plan de sortie de crise, tenant compte des avis des acteurs politiques. Jusqu'à présent, on est resté au stade du recueil des avis des uns et des autres, et un comité technique devrait essayer de les mettre en forme et proposer une ébauche de solution. Loin de ces tractations, les manifestants de la place du 13 mai n'entendent pas cautionner des propositions qui sont bien loin de leurs préoccupations. Ils poursuivent leur objectif initial : le départ du chef de l'Etat. Leurs leaders, avec leur accord, réclament une réponse de la HCC. Ils lui ont même adressé un ultimatum de 48h.

