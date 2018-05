Madagascar: Onja Tinondia - Ambiance du sud au Glacier Analakely

Bonne nouvelle pour les inconditionnels d'Onja ! Après un petit silence, la jeune maman revient de nouveau sur le devant de la scène. Onja sera au Glacier Analakely vendredi pour faire vibrer la salle comme à son habitude. La belle promet déjà une ambiance délirante car elle sera accompagnée de ses complices de scènes de toujours, histoire de pimenter la soirée.

En ce qui concerne le répertoire, l'interprète de « Promesse lany daty » compte faire des surprises à ses fans, car oui, la jeune femme a concocté des titres tous frais, tous chauds comme « Izaho tsy hiala », « Andeso Zaho » ou encore « Zay tsara CV ». Fidèle à son registre, la chanteuse adopte toujours ce rythme du sud qui lui a permis de forger une notoriété dans le showbusiness malgache. En outre, elle n'oubliera pas les incontournables tels que « Samy mandefitra », « Ngoma » et « Fitia tsy mizarazara ».

Gardant toujours son statut de diva de la musique tropicale, Onja est surtout connue pour ses déhanchés à la Shakira, et son plastique de rêve que la maternité accentue encore plus. Effectivement, depuis ses premières sorties après accouchement en février, elle a affiché encore plus de générosité bien familière chez les jeunes mamans. Rayonnante comme jamais, elle donne déjà un avant-goût de ses tenues hors pairs dans ses nouveaux clips et les shooting photos qu'elle partage avec plaisir sur les réseaux sociaux. Bien appréciée du public, la belle compte affrioler encore plus les noctambules pour le plus grand bonheur de ces derniers.