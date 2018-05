Algérie: Le ministère des Affaires étrangères célèbre Journée internationale de vivre-ensemble en paix

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a célébré, mercredi à la promenade… Plus »

Il s'agit également d'une occasion d'exprimer le désir de vivre et d'agir ensemble, unis dans la différence et la diversité, en vue de bâtir un monde viable reposant sur la solidarité et l'harmonie.

La célébration de cette Journée a été également marquée par le message du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterez, lu par le coordonnateur résident du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Eric Overvest, dans lequel il a appelé à "promouvoir davantage la tolérance, l'inclusion et le respect de la diversité dans toutes les nations et entre toutes les communautés".

Une cérémonie d'oblitération d'un timbre-poste a été présidée par M. Messahel et la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Imane-Houda Faraoun.

